Злодії в законі позиваються до Зеленського через санкції РНБО. Фото: Ютуб

https://racurs.ua/ua/n156194-zlodiyi-v-zakoni-pozyvautsya-do-zelenskogo-cherez-sankciyi-rnbo.html

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«Кримінальні авторитети», які потрапили до списку санкцій Ради нацбезпеки та оборони України (РНБО), позиваються до президента Володимира Зеленського.

Наразі з президентом готові судитися вже 12 злодіїв у законі. Про це повідомляє «РБК-Україна».

У переліку «авторитетів», що підпали під санкції, є ті, чий зв’язок зі злочинним світом виглядає неочевидним. Так, учасник добровольчого батальйону «Крим» Мансур Мовсаров та депутат Васильківської міської ради Київської області Мехак Алексанян стверджують, що не мають жодного стосунку до кримінального світу.

Мовсаров повідомив, що подав позов до Верховного суду проти президента Володимира Зеленського. Він вимагає скасувати введені проти нього обмеження, оскільки з моменту введення санкцій у нього заблоковані всі рахунки. Натомість Алексанян зазначив, що вже 32 роки живе в Україні, займався приватним бізнесом у Василькові, зокрема, готельно-ресторанним. Також має посвідчення адвоката.

Усього станом на 11 червня ще 11 так званих «кримінальних авторитетів» оскаржили в судах санкції РНБО.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Рада нацбезпеки та оборони України наклала санкції на 557 «злодіїв у законі» та 111 іноземців, які є «кримінальними авторитетами» та проживають у різних країнах світу.

Джерело: РБК-Україна