"Голос" розколовся — 10 нардепів увійшли в нову групу, скріншот відео

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У парламентській фракції партії «Голос» оформили розкол. Про це з трибуни Ради 16 червня оголосила нардеп Олександра Устінова.

Половина фракції створила окреме об'єднання «Справедливість». До нього увійде 10 нардепів.

До нового об'єднання увійшли такі депутати: Соломія Бобровська, Галина Васильченко, Юлія Клименко, Роман Лозинський, Наталя Піпа, Ольга Стефанишина, Олександра Устінова, Володимир Цабаль, Андрій Шараскін, Ярослав Юрчишин.

Таким чином, рівно половина фракції «Голос» заявила про недовіру голові фракції Железняка і голові партії Кірі Рудик. Також вони заявили, що ініціюють відкликання депутатського мандата Рудик, оскільки вона пропустила 60% засідань.

В програмі «Голосу» чітко зазначалося, що ми виключатимемо депутатів, які прогулюють більше половини засідань, — заявила у Раді Устінова.

У заяві нардепів зазначено, що «червоною лінію» для них стало голосування їхніх опонентів у фракції 15 червня за включення в порядок денний законопроектів про відміну деяких положень закону про українську мову як державну.

Серед інших претензій «розкольників»:

підтримка земельних дерибанів у Київраді;

знищення антикорупційних органів (подання закону про звуження функцій НАЗК);

кулуарні «договорняки» з владою;

непрозорість витрачання держфінансування, яке надається «Голосу» та узурпація влади у партії.

Зокрема, Устінова розповіла, що керівник «Голосу» у Раді Ярослав Железняк вже декілька місяців не скликає засідання фракції.