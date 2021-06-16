Парламентські партії усувають НАЗК від контролю за держфінансуванням, фото — УП

https://racurs.ua/ua/n156190-parlamentski-partiyi-usuvaut-nazk-vid-kontrolu-za-derjfinansuvannyam-opora.html

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Політичні партії в Україні частково фінансуються з державного бюджету. Йдеться про сили, які пройшли у Верховну Раду на виборах. У Раді готується до розгляду закон, який усуває державного регулятора — Національне агентство з питань запобігання корупції — від функції контролю за витрачанням держфінансування.

Раніше НАЗК вже зупиняло держфінансування «Батьківщині», «Голосу» та «Слузі народу», хоча й не у всіх випадках саме ознаки зловживання держкоштами ставали підставою для зупинки держфінансування, повідомляє «Чесно».

Усі без винятку фракції підписалися під законопроектом № 5253, який 16 червня має розглядати Комітет з питань правової політики. Ініціатори пропонують доповнити ст. 17 закону «Про політичні партії в Україні» таким абзацом:

«Під час перевірки звітів… (НАЗК) не уповноважене надавати правову оцінку якості робіт чи послуг, що надавались політичній партії, їх доцільності для діяльності політичної партії, а також встановлювати фіктивність правочинів і господарських операцій за участю політичної партії, самостійно встановлювати відповідність ринкової вартості наданих послуг».

При цьому нардепи не вказують на те, яким чином має бути забезпечено контроль за витрачанням держкоштів. Партії зосередилися лише на тому щоб таких можливостей позбавити профільний орган.

Аналітик «Чесно» Ігор Фещенко стверджує в УП, що нардепи відкривають можливість безконтрольно виводити з партійних рахунків держкошти і витрачати їх або на ту діяльність, яка законом заборонена, або ж і взагалі на приватні потреби керівництва партій.

У 2020 році партії отримали з держбюджету майже 0,5 млрд грн компенсації за ведення передвиборчої кампанії. Тоді ж вони отримали більше 200 млн грн для фінансування статутної діяльності. 700 млн грн для парламентських партій передбачено у бюджеті на 2021 рік. Половину з цих коштів партії вже отримали. Наступного року розмір держфінансування сягне 885 млн грн.