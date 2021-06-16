Парламентские партии отстраняют НАПК от контроля за госфинансированием, фото — УП

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Политические партии в Украине частично финансируются из государственного бюджета. Речь идет о силах, которые прошли в Верховную Раду на выборах. В Раде готовится к рассмотрению закон, который устраняет государственного регулятора — Национальное агентство по предотвращению коррупции — от функции контроля за расходованием госфинансирования.

Ранее НАПК уже останавливало госфинансирование «Батькивщины», «Голоса» и «Слуги народа», хотя и не во всех случаях именно признаки злоупотребления госсредствами становились основанием для остановки госфинансирования, сообщает «Честно».

Все без исключения фракции подписались под законопроектом № 5253, который 16 июня должен рассматривать Комитет по вопросам правовой политики. Инициаторы предлагают дополнить ст. 17 закона «О политических партиях в Украине» таким абзацем:

«Во время проверки отчетов… (НАПК) не уполномочен предоставлять правовую оценку качества работ или услуг, которые предоставлялись политической партии, их целесообразности для деятельности политической партии, а также устанавливать фиктивность сделок и хозяйственных операций с участием политической партии, самостоятельно устанавливать соответствие рыночной стоимости предоставленных услуг».

При этом нардепы не указывают на то, каким образом должен быть обеспечен контроль за расходованием госсредств. Партии сосредоточились только на том, чтобы таких возможностей лишить профильный орган.

Аналитик «Честно» Игорь Фещенко утверждает в УП, что нардепы открывают возможность бесконтрольно выводить со счетов госсредства и тратить их или на ту деятельность, которая законом запрещена, или же вообще на частные нужды руководства партий.

В 2020 году партии получили из госбюджета почти 0,5 млрд грн компенсации за ведение предвыборной кампании. Тогда же они получили более 200 млн грн для финансирования уставной деятельности. 700 млн грн для парламентских партий предусмотрено в бюджете на 2021 год. Половину из этих средств партии уже получили. В следующем году размер госфинансирования составит 885 млн грн.