Школьный учитель выиграл выборы президента в Перу

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Ракурс

На президентских выборах в Перу победил кандидат от социалистов, бывший школьный учитель Педро Кастильо.

Его соперница Кейко Фухимори выдвинула обвинения в фальсификации и пыталась аннулировать часть голосов, пишет Reuters.

Кастильо в Twitter после окончательного подсчета голосов и опубликовал свое фото с лозунгом «В богатой стране больше нет бедных».

Новоизбранный президент планирует повысить налоги в горнодобывающем секторе. Перу, как известно, занимает второе место в мире по производству меди. Также он хочет внести изменения в конституцию.

Фухимори на митинге заявила, что доверяет власти, но «больше не доверяет воле народа». Партия Кастильо отрицает мошенничество, а международные наблюдатели заявили, что выборы были прозрачными.

Кастильо получил 50,1% голосов, а его соперница, дочь заключенного экс-президента Альберто Фухимори, набрала 49,8% голосов.

Инаугурация в Перу традиционно проходит 28 июля. Выбранному в 2018 году президенту Мартину Вискарра объявили импичмент за подозрение во взяточничестве, после чего и.о. главы государства стал Мануэль Мерино.

Кастильо — член левой партии «Свободное Перу». Он учитель начальной школы и политический новичок, получивший широкую поддержку широких масс за обещания переписать конституцию и перераспределить горнодобывающие богатства.

Источник: Reuters