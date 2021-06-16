Школьный учитель выиграл выборы президента в Перу (ФОТО)https://racurs.ua/n156189-shkolnyy-uchitel-vyigral-vybory-prezidenta-v-peru-foto.htmlРакурс
На президентских выборах в Перу победил кандидат от социалистов, бывший школьный учитель Педро Кастильо.
Его соперница Кейко Фухимори выдвинула обвинения в фальсификации и пыталась аннулировать часть голосов, пишет Reuters.
Кастильо в Twitter после окончательного подсчета голосов и опубликовал свое фото с лозунгом «В богатой стране больше нет бедных».
Новоизбранный президент планирует повысить налоги в горнодобывающем секторе. Перу, как известно, занимает второе место в мире по производству меди. Также он хочет внести изменения в конституцию.
Фухимори на митинге заявила, что доверяет власти, но «больше не доверяет воле народа». Партия Кастильо отрицает мошенничество, а международные наблюдатели заявили, что выборы были прозрачными.
Кастильо получил 50,1% голосов, а его соперница, дочь заключенного экс-президента Альберто Фухимори, набрала 49,8% голосов.
Инаугурация в Перу традиционно проходит 28 июля. Выбранному в 2018 году президенту Мартину Вискарра объявили импичмент за подозрение во взяточничестве, после чего и.о. главы государства стал Мануэль Мерино.
Кастильо — член левой партии «Свободное Перу». Он учитель начальной школы и политический новичок, получивший широкую поддержку широких масс за обещания переписать конституцию и перераспределить горнодобывающие богатства.
Источник: Reuters