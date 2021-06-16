Шкільний вчитель виграв вибори президента в Перу

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Ракурс

На президентських виборах у Перу переміг кандидат від соціалістів, колишній шкільний вчитель Педро Кастільо.

Його суперниця Кейко Фухіморі висунула звинувачення у фальсифікації й намагалася анулювати частину голосів, пише Reuters.

Кастільо у Twitter після остаточного підрахунку голосів і опублікував своє фото з лозунгом «У багатій країні більше нема бідних».

Новообраний президент планує підвищити податки у гірничодобувному секторі. Перу, як відомо, займає друге місце у світі за виробництвом міді. Також він хоче внести зміни до конституції.

Фухіморі на мітингу заявила, що довіряє владі, але «більше не довіряє волі народу». Партія Кастільо заперечує шахрайство, а міжнародні наглядачі заявили, що вибори були прозорими.

Кастільо отримав 50,1% голосів, а його суперниця, донька ув’язненого екс-президента Альберто Фухіморі, набрала 49,8% голосів.

Інавгурація в Перу традиційно проходить 28 липня. Обраному у 2018 році президенту Мартіну Віскарра оголосили імпічмент за підозри в хабарництві, після чого в.о. глави держави став Мануель Меріно.

Кастільо — член лівої партії «Вільне Перу». Він учитель початкової школи та політичний новачок, який отримав широку підтримку широких мас за обіцянки переписати конституцію і перерозподілити гірничодобувні багатства.

Джерело: Reuters