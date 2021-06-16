Доленосна зустріч Байдена і Путіна — головне про саміт

https://racurs.ua/ua/n156186-dolenosna-zustrich-baydena-i-putina-golovne-pro-samit.html

Ракурс

Джо Байден 16 червня зустрічається у Женеві з Володимиром Путіним. Протокольна програма російсько-американського саміту передбачає п’ять годин. Це перша зустріч лідерів США та РФ, починаючи з літа 2019 року, коли у Хельсінки Путін приїхав до Дональда Трампа.

Планується, що першим (о 13.00) до місця проведення саміту прибуде Путін. Його зустріне президент Швейцарії Гі Пармелен, згодом прибуде Байден. Відбудеться спільне фотографування і Пармелен проведе їх до кімнати, де відбудуться переговори. Лідери проведуть переговори за участі держсекретаря Ентоні Блінкена і глави МЗС РФ Сергія Лаврова.

Окремий раунд проведуть у розширеному складі. Зустріч не передбачає спільного обіду. Сторони орієнтуються на чотири-п'ять годин переговорів.

За результатами саміту російський лідер проведе власну прес-конференцію, американський — свою.

Очікування від саміту

У Білому домі не відповідають на запитання журналістів щодо мети переговорів чи ймовірного підписання договорів. Високопосадовці розповіли американським ЗМІ, що Байден готувався до саміту з Путіним дуже ретельно, уважно вивчаючи деталі.

Американський президент не анонсував питання, про які говоритиме з Путіним, пообіцявши журналістам усе повідомити згодом.

Я займаюсь цим довгий час і не розповідатиму, як готуюся до зустрічі із важливим супротивником, — зазначив президент США.

ЗМІ повідомили, що під час зустрічі у Женеві президент Байден може передати Путіну «жорсткий сигнал».

7 червня президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом США. Байден запросив українського лідера до Штатів цього літа. До участі у російській делегації запросили заступника глави Адміністрації президента Росії Дмитра Козака — учасника тристоронньої контактної групи (ТКГ) з питань Донбасу.

Під час зустрічі Байден та Путін говоритимуть про причетність російських військ до конфлікту в Україні, контроль озброєнь, зміни клімату, кібератаки на США з боку Росії, в тому числі атаку на SolarWinds, отруєння та ув’язнення російського опозиціонера Олексія Навального, а також примусову посадку літака Ryanair і арешт Романа Протасевича та його дівчини білоруськими силовиками.