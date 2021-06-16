Судьбоносная встреча Байдена и Путина — главное о саммите

https://racurs.ua/n156186-sudbonosnaya-vstrecha-baydena-i-putina-glavnoe-o-sammite.html

Ракурс

Джо Байден 16 июня встречается в Женеве с Владимиром Путиным. Протокольная программа российско-американского саммита предусматривает пять часов. Это первая встреча лидеров США и РФ, начиная с лета 2019 года, когда в Хельсинки Путин приехал к Дональду Трампу.

Планируется, что первым (в 13.00) к месту проведения саммита прибудет Путин. Его встретит президент Швейцарии Ги Пармелен, впоследствии прибудет Байден. Состоится совместное фотографирование и Пармелен проведет лидеров в комнату, где состоятся переговоры. Президенты проведут переговоры с участием госсекретаря Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Отдельный раунд проведут в расширенном составе. Встреча не предусматривает совместного обеда. Стороны ориентируются на четыре-пять часов переговоров.

По результатам саммита российский лидер проведет собственную пресс-конференцию, американский — свою.

Над Женевой перекрыли воздушное пространство. За безопасностью в городе следят 2 тыс. полицейских и тысяча армейцев.

Ожидания от саммита

В Белом доме не отвечают на вопрос журналистов о цели переговоров или вероятном подписании договоров. Высокопоставленные чиновники рассказали американским СМИ, что Байден готовился к саммиту с Путиным очень тщательно, внимательно изучая детали.

Американский президент не анонсировал вопросы, о которых будет говорить с Путиным, пообещав журналистам все сообщить позже.

Я занимаюсь этим долгое время и не буду говорить, как готовлюсь к встрече с важным противником, — отметил президент США.

СМИ сообщили, что во время встречи в Женеве президент Байден может передать Путину «жесткий сигнал».

7 июня президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом США. Байден пригласил украинского лидера в Штаты этим летом. К участию в российской делегации пригласили заместителя главы Администрации президента России Дмитрия Козака — участника трехсторонней контактной группы (ТКГ) по вопросам Донбасса.

Во время встречи Байден и Путин будут говорить о причастности российских войск к конфликту в Украине, контроле вооружений, изменению климата, кибератаках на США со стороны России, в том числе атаку на SolarWinds, отравление и заключение российского оппозиционера Алексея Навального, а также принудительной посадке самолета Ryanair и аресте Романа Протасевича белорусскими силовиками.