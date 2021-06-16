Коронавирус в Украине. Фото: Facebook

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Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 15 июня, подхватили 1 тыс. 45 человек, среди них 46 детей и 23 медработника.

К сожалению, болезнь унесла жизни 78 украинцев. Об этом 16 июня сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано — 699 человек;

выздоровело — 4 тыс. 802 человека;

осуществлено тестирований — 58 тыс. 853 (в том числе методом ПЦР — 28 тыс. 321, методом ИФА — 9 тыс. 718).

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 млн 226 тыс. 37 человек;

выздоровело — 2 млн 140 тыс. 978 человек;

летальных случаев — 51 тыс. 847;

проведено ПЦР-тестов — 10 млн 576 тыс. 820.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (256), Киевской (75), Харьковской (64), Днепропетровской (55) и Херсонской (53) областях.

Напомним, дельта-штамм коронавируса, который еще называют «индийским» вариантом SARS-CoV-2, вызывает вдвое больше госпитализаций. Такие выводы обнародовал профессор эпидемиологии кафедры общественного здоровья Университета Стратклайда в Глазго Крис Робертсон.