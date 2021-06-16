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Коронавирус в Украине. Фото: Facebook
Коронавирус в Украине — 78 смертей и больше 1 тыс. заболевших (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n156188-koronavirus-v-ukraine-78-smertey-i-bolshe-1-tys-zabolevshih-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 15 июня, подхватили 1 тыс. 45 человек, среди них 46 детей и 23 медработника.
К сожалению, болезнь унесла жизни 78 украинцев. Об этом 16 июня сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано — 699 человек;
- выздоровело — 4 тыс. 802 человека;
- осуществлено тестирований — 58 тыс. 853 (в том числе методом ПЦР — 28 тыс. 321, методом ИФА — 9 тыс. 718).
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 2 млн 226 тыс. 37 человек;
- выздоровело — 2 млн 140 тыс. 978 человек;
- летальных случаев — 51 тыс. 847;
- проведено ПЦР-тестов — 10 млн 576 тыс. 820.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (256), Киевской (75), Харьковской (64), Днепропетровской (55) и Херсонской (53) областях.
Напомним, дельта-штамм коронавируса, который еще называют «индийским» вариантом SARS-CoV-2, вызывает вдвое больше госпитализаций. Такие выводы обнародовал профессор эпидемиологии кафедры общественного здоровья Университета Стратклайда в Глазго Крис Робертсон.
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