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Коронавірус в Україні. Фото: Facebook
Коронавірус в Україні — 78 смертей та понад 1 тис. хворих (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n156188-koronavirus-v-ukrayini-78-smertey-ta-ponad-1-tys-hvoryh-infografika.htmlРакурс
Коронавірус в Україні за минулу добу, 15 червня, підхопили 1 тис. 45 людей, серед них 46 дітей та 23 медпрацівники.
На жаль, хвороба забрала життя 78 українців. Про це 16 червня повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано — 699 осіб;
- одужало — 4 тис. 802 особи;
- здійснено тестувань за добу — 58 тис. 853 (зокрема методом ПЛР — 28 тис. 321, методом ІФА — 9 тис. 718).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло — 2 млн 226 тис. 37 осіб;
- одужало — 2 млн 140 тис. 978 осіб;
- летальних випадків — 51 тис. 847;
- проведено ПЛР-тестувань — 10 млн 576 тис. 820.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (256), Київській (75), Харківській (64), Дніпропетровській (55) та Херсонській (53) областях.
Нагадаємо, дельта-штам коронавірусу, який ще називають «індійським» варіантом SARS-CoV-2, викликає удвічі більше госпіталізацій. Такі висновки оприлюднив професор епідеміології кафедри громадського здоров’я Університету Стратклайда в Глазго Кріс Робертсон.
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