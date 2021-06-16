Коронавірус в Україні. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n156188-koronavirus-v-ukrayini-78-smertey-ta-ponad-1-tys-hvoryh-infografika.html

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Коронавірус в Україні за минулу добу, 15 червня, підхопили 1 тис. 45 людей, серед них 46 дітей та 23 медпрацівники.

На жаль, хвороба забрала життя 78 українців. Про це 16 червня повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я.

Також за минулу добу:

госпіталізовано — 699 осіб;

одужало — 4 тис. 802 особи;

здійснено тестувань за добу — 58 тис. 853 (зокрема методом ПЛР — 28 тис. 321, методом ІФА — 9 тис. 718).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло — 2 млн 226 тис. 37 осіб;

одужало — 2 млн 140 тис. 978 осіб;

летальних випадків — 51 тис. 847;

проведено ПЛР-тестувань — 10 млн 576 тис. 820.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (256), Київській (75), Харківській (64), Дніпропетровській (55) та Херсонській (53) областях.

Нагадаємо, дельта-штам коронавірусу, який ще називають «індійським» варіантом SARS-CoV-2, викликає удвічі більше госпіталізацій. Такі висновки оприлюднив професор епідеміології кафедри громадського здоров’я Університету Стратклайда в Глазго Кріс Робертсон.