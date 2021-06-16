Ізраїль та сектор Гази обмінялися атаками – подробиці. Фото: Твіттер

https://racurs.ua/ua/n156187-izrayil-ta-sektor-gazy-obminyalysya-atakamy-podrobyci-foto.html

Ракурс

Війна між Ізраїлем та Палестиною продовжилася після досягнутого перемир’я. Ізраїль завдав авіаційних ударів по території сектора Гази.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що відправила літаки атакувати військові комплекси палестинського руху ХАМАС у секторі Гази. Це сталося проти ночі середи, 16 червня, пише The Guardian.

Військове відомство країни запевнило, що «готове до розгортання будь-яких сценаріїв, враховуючи й відновлення бойових дій».

Ізраїль запевняє, що атаку на сектор Гази здійснив не просто так, а у відповідь на ворожі дії. Звідти на територію ізраїльтян прилетіли наповнені горючими речовинами повітряні кулі, які спричинили понад 20 пожеж.

Представники ХАМАС цього не спростовували, заявивши, що чинитимуть «хоробрий опір».

Тим часом ЗМІ припускають, що нова ескалація між Ізраїлем та Палестиною — це випробування реакції нового уряду Ізраїлю, очолюваного правим політиком Нафталі Беннетом.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що угоду про запровадження режиму припинення вогню ухвалили Ізраїль та рух ХАМАС. Домовленість набула чинності о 2.00 ночі за Києвом у ніч на п’ятницю, 21 травня.

Джерело: The Guardian