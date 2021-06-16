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Ракурс
Израиль и сектор Газа обменялись атаками – подробности. Фото: Твиттер

Израиль и сектор Газа обменялись атаками — подробности (ФОТО)

16 июн 2021, 08:26
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Война между Израилем и Палестиной продолжилась после достигнутого перемирия. Израиль нанес авиационные удары по территории сектора Газа.

Армия обороны Израиля заявила, что отправила самолеты атаковать военные комплексы палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Это произошло в ночь среды, 16 июня, пишет The Guardian.

Военное ведомство страны заверило, что «готово к развертыванию любых сценариев, включая и возобновления боевых действий».

Израиль утверждает, что атаку на сектор Газа совершил не просто так, а в ответ на враждебные действия. Оттуда на территорию израильтян прилетели наполненные горючими веществами воздушные шары, которые привели к более 20 пожарам.

Представители ХАМАС этого не опровергали, заявив, что они готовы к «храброму сопротивлению».

Тем временем СМИ предполагают, что новая эскалация между Израилем и Палестиной — это испытание реакции нового правительства Израиля, возглавляемого правым политиком Нафтали Беннетом.


Напомним, ранее мы сообщали, что соглашение о введении режима прекращения огня приняли Израиль и движение ХАМАС. Договоренность вступила в силу в 2.00 ночи по Киеву в ночь на пятницу, 21 мая.

Источник: The Guardian

Источник: Ракурс


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