«Голос» оставили без финансирования из бюджета

Партия "Голос". Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/n148866-golos-ostavili-bez-finansirovaniya-iz-budjeta.html

Ракурс

«Голос», политическая партия, которую возглавляет Кира Рудик, осталась без финансирования со стороны государства. В политсиле такой шаг считают политическим давлением.

По словам Рудик, официальной причиной прекращения финансирования стали претензии к оформлению соглашений и актов выполненных работ у подрядчиков партии. Об этом сообщила лидер политсилы Кира Рудик на своей странице в Facebook.





По словам главы политсилы, благодаря решению НАПК партия лишилась основного источника финансирования.

Основным источником финансирования операционной деятельности партии остаются государственные средства, предусмотренные законом, — заявила Рудик.

Она отметила, что политсила готовится обжаловать это решение. Так, партия «Голос» призвала НАПК не превышать свои полномочия и оставаться независимым органом, а также выполнять свою основную функцию — предотвращение коррупции, а не быть инструментом политического давления.

НАПК предусматривало на 2020 год 283,5 млн грн для финансирования парламентских партий. «Голосу» из них полагалось 18,99 млн грн. Также этой политсиле дополнительно предусматривалось 14,18 млн грн за соблюдение гендерных квот при формировании избирательного списка.

Напомним, ранее мы сообщали, что политическая партия «Голос» сменила главу фракции в Верховной Раде Украины. Возглавлять политическую силу в парламенте будет Ярослав Железняк — первый заместитель председателя комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Он заменит на этом посту Сергея Рахманина.