«Голос» залишили без фінансування з бюджету

Партія "Голос". Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n148866-golos-zalyshyly-bez-finansuvannya-z-budjetu.html

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«Голос», політична партія, яку очолює Кіра Рудик, залишилася без фінансування з боку держави. У політсилі такий крок вважають політичним тиском.

За словами Рудик, офіційною причиною припинення фінансування стали претензії до оформлення угод і актів виконаних робіт у підрядників партії. Про це повідомила лідер політсили Кіра Рудик на своїй сторінці в Facebook.



Як повідомляє очільниця політсили, завдяки рішенню НАЗК партія втратила основне джерело фінансування.

Основним джерелом фінансування операційної діяльності партії залишаються державні кошти, передбачені законом, — заявила Рудик.

Вона зазначила, що політсила готується оскаржити це рішення. Так, партія «Голос» закликала НАЗК не перевищувати свої повноваження і залишатися незалежним органом, а також виконувати свою основну функцію — запобігати корупції, а не бути інструментом політичного тиску.

НАЗК передбачало на 2020 рік 283,5 млн грн для фінансування парламентських партій. «Голосу» з них належало 18,99 млн грн. Також цій політсилі додатково передбачалося 14,18 млн грн за дотримання гендерних квот при формуванні виборчого списку.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що політична партія «Голос» змінила главу фракції у Верховній Раді України. Очолювати політичну силу в парламенті буде Ярослав Железняк — перший заступник голови комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики. Він замінить на цій посаді Сергія Рахманіна.