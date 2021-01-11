Погода в Греції. Фото: kurs.com

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Ракурс

У Греції зафіксували один із найтепліших січнів. Кліматична норма перевищена на 15° за Цельсієм.

У центральній Греції повітря прогрілося до 20° тепла, в Афінах — до 23° вище нуля, на Криті зафіксували 26° з позначкою плюс. Раніше так тепло в січні в Греції було в 1987 і 2010 роках, повідомляє Ekathimerini

Люди проводили час на пляжі, купалися в морі й гуляли по набережній, в той час, як поліція патрулювала, щоб контролювати натовп. Один з датчиків температури в неділю показав +31° на сонці.

Попри карантин людям дозволяють проводити час на пляжах і в парках.

За даними Національної метеорологічної служби (EMY), середні січневі температури по всій Греції зазвичай коливаються від мінусових до +5° або максимум +10° у прибережних регіонах.

Метеорологи заявили, що теплий фронт з Африки, що прийшов у суботу, відступить в найближчі кілька днів.

У зв’язку з пандемією в п’ятницю Греція знову продовжила на тиждень до 18 січня національний карантин, введений на початку листопада.

Велика частина магазинів в країні закрита, про вихід з дому люди повинні повідомляти за допомогою SMS або мати при собі довідку, що пояснює причини виходу з дому.

Раніше влада Греції заборонила традиційне колядування на різдвяні свята, щоб запобігти поширенню коронавірусу.