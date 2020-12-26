Антитерористичні підрозділи охоронятимуть коронавірусну вакцину в Греції. Фото: Greek Reporter

https://racurs.ua/ua/n148296-antyterorystychni-pidrozdily-budut-ohoronyaty-koronavirusnu-vakcynu-v-greciyi-foto.html

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Силовики охоронятимуть вакцину від коронавірусу в Греції.

Вчора, 25 грудня, країна отримала перші 9 тис. 750 доз вакцини від коронавірусу виробництва компанії Pfizer-BioΝTech. Препарат зберігатимуть у спеціальних приміщеннях, що відповідають усім вимогам щодо зберігання лікарських засобів. Згодом їх розподілять по 450 центрах вакцинації. Про це повідомляє Greek Reporter.

До охорони вакцини залучать антитерористичні підрозділи та понад 4 тис. поліцейських. Грецькі правоохоронці вже розробили спеціальний план зберігання вакцин.

Представник уряду Стеліос Петсас заявив, що Греція розраховує отримати 300 тис. доз коронавірусної вакцини у рамках першого траншу. На початку в країні планують вакцинувати 150 тис. осіб.

Нагадаємо, 8 млн доз вакцини Україна може отримати в рамках механізму Всесвітньої організації охорони здоров’я COVAX на додачу до вже гарантованих 8 млн доз.