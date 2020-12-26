Антитеррористические подразделения будут охранять коронавирусную вакцину в Греции. Фото: Greek Reporter

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Силовики будут охранять вакцину от коронавируса в Греции.

Вчера, 25 декабря, страна получила первые 9 тыс. 750 доз вакцины от коронавируса производства компании Pfizer-BioΝTech. Препарат будут хранить в специальных помещениях, отвечающих всем требованиям по хранению лекарственных средств. Впоследствии их распределят по 450 центрам вакцинации. Об этом сообщает Greek Reporter.

К охране вакцины привлекут антитеррористические подразделения и более 4 тыс. полицейских. Греческие правоохранители уже разработали специальный план хранения вакцин.

Представитель правительства Стелиос Петсас заявил, что Греция рассчитывает получить 300 тыс. доз коронавирусной вакцины в рамках первого транша. В начале в стране планируют вакцинировать 150 тыс. человек.

Напомним, 8 млн доз вакцины Украина может получить в рамках механизма Всемирной организации здравоохранения COVAX в дополнение к уже гарантированным 8 млн доз.