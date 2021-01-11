Погода в Греции. Фото: kurs.com

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Ракурс

В Греции зафиксирован один из самых теплых январей. Климатическая норма превышена на 15° Цельсия.

В центральной Греции воздух прогрелся до 20° тепла, в Афинах — до 23° выше нуля, на Крите зафиксировали 26° с отметкой плюс. Ранее так тепло в январе в Греции было в 1987 и 2010 годах, сообщает Ekathimerini.

Люди проводили время на пляже, купались в море и гуляли по набережной, в то время как полиция патрулировала, чтобы контролировать толпу. Один из датчиков температуры в воскресенье показал +31° на солнце.

Несмотря на карантин, людям разрешают проводить время на пляжах и в парках.

По данным Национальной метеорологической службы (EMY), средние январские температуры по всей Греции обычно колеблются от минусовых до +5° или максимум +10° в прибрежных регионах.

Метеорологи заявили, что теплый фронт с Африки, пришедший в субботу, отступит в ближайшие несколько дней.

В связи с пандемией в пятницу Греция снова продлила на неделю до 18 января национальный карантин, введенный в начале ноября.

Большая часть магазинов в стране закрыта, о выходе из дома люди должны сообщать с помощью SMS или иметь при себе справку, разъясняющую причины выхода из дома.

Ранее власти Греции запретили традиционное колядование на рождественские праздники, чтобы предотвратить распространение коронавируса.