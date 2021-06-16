Чому виникає тромбоз у пацієнтів з COVID-19, з'ясували вчені. Фото: Буг

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Тромби у пацієнтів з коронавірусом можуть виникнути у 39 людей з 1 млн. Ірландські вчені з’ясували, чому в деяких хворих на коронавірус виникає небезпечний тромбоз.

Науковці проаналізували зразки крові, взяті у пацієнтів, які лежали у відділенні інтенсивної терапії в лікарні Дубліна. Дослідження опубліковано в журналі Journal of Thrombosis and Haemostasis.

Виявилося, що баланс між молекулою, що спричиняє згортання, яку називають фактором фон Віллебранда (VWF), і її білком-регулятором ADAMTS13 серйозно порушений у пацієнтів з важкою формою COVID-19.

У порівнянні з контрольними групами в крові пацієнтів з COVID-19 були вищі рівні молекул VWF, що сприяють згортанню, і більш низькі рівні ADAMTS13, що перешкоджають згортанню крові. Крім того, дослідники визначили інші зміни в білках, які викликали зниження ADAMTS13.

Вчені зазначають, що необхідні додаткові дослідження, щоб з’ясувати, який метод лікування буде ефективним для цієї проблеми.

Нагадаємо, вчені перевірили ефективність вакцин від коронавірусу. За їх даними, кількість тих, хто пройшов щеплення і все-таки інфікувався, не перевищує трьох осіб на 1 тис. людей, при цьому у двох людей з цієї трійки хвороба протікала без симптомів.

Джерело: Journal of Thrombosis and Haemostasis