Почему возникает тромбоз у пациентов с COVID-19, выяснили ученые. Фото: Буг

https://racurs.ua/n156192-pochemu-voznikaet-tromboz-u-pacientov-s-covid-19-vyyasnili-uchenye.html

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Тромбы у пациентов с коронавирусом могут возникнуть в 39 человек с 1 млн. Ирландские ученые выяснили, почему у некоторых больных коронавирусом возникает опасный тромбоз.

Они проанализировали образцы крови, взятые у пациентов, лежащих в отделении интенсивной терапии в больнице Дублина. Исследование опубликовано в журнале Journal of Thrombosis and Haemostasis.

Оказалось, что баланс между молекулой, вызывающей свертывание, которую называют фактором фон Виллебранда (VWF), и ее белком-регулятором ADAMTS13 серьезно нарушен у пациентов с тяжелой формой COVID-19.

По сравнению с контрольными группами в крови пациентов с COVID-19 были высокие уровни молекул VWF, способствующие свертыванию, и более низкие уровни ADAMTS13, препятствующие свертыванию крови. Кроме того, исследователи определили другие изменения в белках, которые привели к снижению ADAMTS13.

Ученые сообщают, что необходимы дополнительные исследования, чтобы выяснить, какой метод лечения будет эффективным для этой проблемы.

Напомним, ученые проверили эффективность вакцин от коронавируса. По их данным, количество тех, кто сделал прививку и все-таки заразился, не превышает трех человек на 1 тыс., при этом у двух человек из этой тройки болезнь протекала бессимптомно.

Источник:Journal of Thrombosis and Haemostasis