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Женщину с семерыми детьми вернули в Украину из лагеря в Сирии. Фото: ОП

Женщину с семерыми детьми вернули в Украину из лагеря в Сирии (ФОТО)

16 июн 2021, 10:18
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Возвращение женщины с семерыми детьми, которая содержалась в лагере закрытого типа на территории северо-восточной Сирии в ужасных условиях, состоялось в ночь с 15 на 16 июня.

Самолет со спасенной семьей сел в аэропорту «Киев» (Жуляны). Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Возвращение женщины. Фото: ОПСемью встречали заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец, министр обороны Андрей Таран и первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова.

Возвращение женщины. Фото: ОПОсвобожденная украинка отметила, что очень рада вернуться домой, и поблагодарила всех, кто способствовал этому. По прибытии в Украину женщина с детьми получит необходимое медицинское обслуживание и психологическую помощь, чтобы вернуться к нормальной жизни в Украине.

Возвращение женщины. Фото: ОППервый замглавы МИД Эмине Джапарова отметила, что из лагерей в Сирии освобождены уже 15 наших соотечественников.


Пост Джапаровой. Скриншот: РакурсЗаметим, что на территориях с разрушенной инфраструктурой в Сирии сейчас находятся 21 женщина и 54 ребенка, которые хотят вернуться в Украину. На территории Сирии нет дипломатических учреждений Украины, а потому процесс освобождения украинцев из лагерей является чрезвычайно сложным. Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал граждан, которые располагают информацией о случаях пребывания в Сирии украинцев, ищущих защиты, сообщать ему о них.

Напомним, ранее мы сообщали, что украинские моряки, которых на протяжении пяти лет удерживали в Ливии, вернулись на родину.

Источник: Ракурс


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