Жінку із сімома дітьми повернули до України з табору в Сирії. Фото: ОП

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Повернення жінки із сімома дітьми, яка утримувалася в таборі закритого типу на території північно-східної Сирії в жахливих умовах, відбулося в ніч з 15 на 16 червня.

Літак із врятованою родиною сів в аеропорту «Київ» (Жуляни). Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Родину зустрічали заступник керівника Офісу президента Роман Машовець, міністр оборони Андрій Таран та перший заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова.

Звільнена українка зазначила, що дуже рада повернутися додому, і подякувала всім, хто сприяв цьому. Після прибуття до України жінка з дітьми отримає необхідне медичне обслуговування та психологічну допомогу, аби повернутися до нормального життя в Україні.





Перший заступник голови МЗС Еміне Джапарова зазначила, що з таборів у Сирії звільнено вже 15 наших співвітчизників.

Зауважимо, що на територіях зі зруйнованою інфраструктурою в Сирії наразі перебувають 21 жінка і 54 дитини, які хочуть повернутися в Україну. На території Сирії немає дипломатичних установ України, а тому процес звільнення українців із таборів є надзвичайно складним. Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав громадян, які мають інформацію про випадки перебування в Сирії українців, які шукають захисту, повідомляти йому про них.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що українські моряки, яких упродовж п’яти років утримували в Лівії, повернулися на батьківщину.