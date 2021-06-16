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Жінку із сімома дітьми повернули до України з табору в Сирії. Фото: ОП

Жінку із сімома дітьми повернули до України з табору в Сирії (ФОТО)

16 чер 2021, 10:18
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Повернення жінки із сімома дітьми, яка утримувалася в таборі закритого типу на території північно-східної Сирії в жахливих умовах, відбулося в ніч з 15 на 16 червня.

Літак із врятованою родиною сів в аеропорту «Київ» (Жуляни). Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Повернення жінки. Фото: ОП

Родину зустрічали заступник керівника Офісу президента Роман Машовець, міністр оборони Андрій Таран та перший заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова.

Повернення жінки. Фото: ОП

Звільнена українка зазначила, що дуже рада повернутися додому, і подякувала всім, хто сприяв цьому. Після прибуття до України жінка з дітьми отримає необхідне медичне обслуговування та психологічну допомогу, аби повернутися до нормального життя в Україні.

Повернення жінки. Фото: ОП

Перший заступник голови МЗС Еміне Джапарова зазначила, що з таборів у Сирії звільнено вже 15 наших співвітчизників.

Допис Джапарової. Скріншот: Ракурс


Зауважимо, що на територіях зі зруйнованою інфраструктурою в Сирії наразі перебувають 21 жінка і 54 дитини, які хочуть повернутися в Україну. На території Сирії немає дипломатичних установ України, а тому процес звільнення українців із таборів є надзвичайно складним. Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав громадян, які мають інформацію про випадки перебування в Сирії українців, які шукають захисту, повідомляти йому про них.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що українські моряки, яких упродовж п’яти років утримували в Лівії, повернулися на батьківщину.

Джерело: Ракурс


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