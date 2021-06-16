«Голос» раскололся — 10 нардепов вошли в новую группу в Раде, скриншот видео

https://racurs.ua/n156193-golos-raskololsya-10-nardepov-voshli-v-novuu-gruppu-v-rade.html

Ракурс

В парламентской фракции партии «Голос» оформили раскол. Об этом с трибуны Рады 16 июня объявил нардеп Александра Устинова.

Половина фракции создала отдельное объединение «Справедливость». В него войдет 10 нардепов.

В новое объединение вошли такие депутаты: Соломия Бобровская, Галина Васильченко, Юлия Клименко, Роман Лозинский, Наталья Пипа, Ольга Стефанишина, Александра Устинова, Владимир Цабаль, Андрей Шараскин, Ярослав Юрчишин.

Таким образом, ровно половина фракции «Голос» заявила о недоверии председателю фракции Железняку и председателю партии Кире Рудик. Также они заявили, что инициируют отзыв депутатского мандата Рудик, поскольку она пропустила 60% заседаний.

В программе «Голоса» четко сказано, что мы будем исключать депутатов, которые прогуливают больше половины заседаний, — заявила в Раде Устинова.

В заявлении нардепов указано, что «красной линии» для них стало голосование оппонентов во фракции 15 июня за включение в повестку дня законопроектов об отмене некоторых положений языкового закона.

Среди других претензий «раскольников»:

поддержка земельного дерибана в Киевсовете;

уничтожение антикоррупционных органов (представление закона о сужении функций НАПК);

кулуарные «договорняки» с властью;

непрозрачность расходования госфинансирования, которое получает «Голос», узурпация власти в партии.

В частности, Устинова рассказала, что руководитель «Голоса» в Раде Ярослав Железняк уже несколько месяцев не созывает заседание фракции.