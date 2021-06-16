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«Голос» раскололся — 10 нардепов вошли в новую группу в Раде, скриншот видео
«Голос» раскололся — 10 нардепов вошли в новую группу в Радеhttps://racurs.ua/n156193-golos-raskololsya-10-nardepov-voshli-v-novuu-gruppu-v-rade.htmlРакурс
В парламентской фракции партии «Голос» оформили раскол. Об этом с трибуны Рады 16 июня объявил нардеп Александра Устинова.
Половина фракции создала отдельное объединение «Справедливость». В него войдет 10 нардепов.
В новое объединение вошли такие депутаты: Соломия Бобровская, Галина Васильченко, Юлия Клименко, Роман Лозинский, Наталья Пипа, Ольга Стефанишина, Александра Устинова, Владимир Цабаль, Андрей Шараскин, Ярослав Юрчишин.
Таким образом, ровно половина фракции «Голос» заявила о недоверии председателю фракции Железняку и председателю партии Кире Рудик. Также они заявили, что инициируют отзыв депутатского мандата Рудик, поскольку она пропустила 60% заседаний.
В программе «Голоса» четко сказано, что мы будем исключать депутатов, которые прогуливают больше половины заседаний, — заявила в Раде Устинова.
В заявлении нардепов указано, что «красной линии» для них стало голосование оппонентов во фракции 15 июня за включение в повестку дня законопроектов об отмене некоторых положений языкового закона.
Среди других претензий «раскольников»:
- поддержка земельного дерибана в Киевсовете;
- уничтожение антикоррупционных органов (представление закона о сужении функций НАПК);
- кулуарные «договорняки» с властью;
- непрозрачность расходования госфинансирования, которое получает «Голос», узурпация власти в партии.
В частности, Устинова рассказала, что руководитель «Голоса» в Раде Ярослав Железняк уже несколько месяцев не созывает заседание фракции.
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