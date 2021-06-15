Часть партии «Голос» поддержала включение в повестку дня скандальных законопроектов №5554 и №5554-1, фото: «Слово и Дело»

https://racurs.ua/n156148-skandal-v-golose-deputaty-opravdyvautsya-za-podderjku-yazykovogo-zakonoproekta.html

Ракурс

Часть депутатов из фракции «Голос» проголосовала за включение в повестку дня Верховной Рады скандальных законопроектов № 5554 и № 5554−1, в случае принятия которых не произойдет предусмотренный действующим законодательством обязательный перевод фильмов на украинский язык на телевидении с 16 июля 2021 года.

За включение этих законопроектов в повестку дня свои голоса отдали пятеро депутатов фракции:

Ярослав Железняк;

Ярослав Рущишин;

Кира Рудик;

Роман Костенко;

Андрей Осадчук.

Впоследствии в «Голосе» заявили, что указанные депутаты отзывают свои голоса за включение в повестку дня законопроектов. Впрочем, юридических последствий отзыва голосов нет, это только декларация политической позиции.

В «Голосе» утверждают, что это голосование этих депутатов за указанный повестку дня было ошибкой.

Законопроекты появились в последний момент: среди 29 законопроектов был и противоречивый законопроект 5554, — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой политсилы.

Впрочем, многих пользователей соцсетей это объяснение не убедило. На страницах партии и народных избранников появились многочисленные гневные комментарии.