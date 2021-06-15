Частина партії «Голос» підтримала включення до порядку денного скандальних законопроектів №5554 і №5554-1, фото: «Слово і Діло»

https://racurs.ua/ua/n156148-skandal-u-golosi-deputaty-vypravdovuutsya-za-pidtrymku-movnogo-zakonoproektu.html

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Частина депутатів із фракції «Голос» проголосувала за включення до порядку денного Верховної Ради скандальних законопроектів № 5554 і № 5554−1, в разі ухвалення яких не відбудеться передбаченого чинним законодавством обов’язкового перекладу фільмів українською мовою на телебаченні з 16 липня 2021 року.

За включення цих законопроектів до порядку денного свої голоси віддали п’ятеро депутатів фракції:

Ярослав Железняк;

Ярослав Рущишин;

Кіра Рудик;

Роман Костенко;

Андрій Осадчук.

Згодом у «Голосі» заявили, що вказані депутати відкликають свої голоси за включення до порядку денного законопроектів. Втім, юридичних наслідків відкликання голосів не має, це лише засвідчення політичної позиції.

У «Голосі» стверджують, що це голосування цих депутатів за вказаний порядок денний було помилкою.

Законопроекти з’явились в останній момент: серед 29 законопроектів був і контроверсійний законопроект 5554, — стверджується в повідомленні, опублікованому прес-службою політсили.

Втім, багатьох користувачів соцмереж це пояснення не переконало. На сторінках партії та народних обранців з’явилися численні гнівні коментарі.