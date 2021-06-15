Нові клітини в мозку виявили вчені – в чому їхня особливість. Фото: medcenter4.by

https://racurs.ua/ua/n156147-novi-klityny-v-mozku-vyyavyly-vcheni-v-chomu-yihnya-osoblyvist.html

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Наукове відкриття зробили швейцарські вчені — вони знайшли два нових типи гліальних клітин у мозку, вивівши дорослі стовбурові клітини зі стану спокою.

Гліальні клітини можуть відігравати важливу роль в пластичності й відновленні мозку під час нейродегенеративних захворювань і після травм, пише Science.

Біологи досліджували стовбурові клітини в шлуночково-субвентрікулярній зоні мозку дорослих мишей. Там вони перебувають в стані спокою, поки не отримають сигнал, який змусить «прокинутися» і перетворитися в нервову клітину.

Вчені виявили перемикач «сплячих» стовбурових клітин. Ним виявився бета-рецептор тромбоцитарного фактора росту, який підтримує стовбурові клітини в стані спокою. Біологи змогли відключити його та активувати стовбурові клітини.

Несподівано гліальні клітини одного з типів виявилися прикріплені до поверхні стінки шлуночка мозку, а не в мозковій тканині. Клітини постійно омиваються спинномозковою рідиною і взаємодіють з аксонами з інших областей мозку, а тому здатні сприймати сигнали дальньої дії, — пояснили автори роботи.

Джерело: Science