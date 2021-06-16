Вакцинация нардепов Pfizer – в Раде подтвердили подлинность письма Минздрава

https://racurs.ua/n156196-vakcinaciya-nardepov-pfizer-v-rade-podtverdili-podlinnost-pisma-minzdrava.html

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Вакцинация от коронавируса продолжается в Украине, в частности нардепы могут получить прививку вакциной Pfizer. В Верховной Раде утверждают, что эту вакцину предложило Министерство здравоохранения.

После официального приглашения Минздрава в ведомство подали письмо, в котором указали, сколько депутатов, их помощников и работников Аппарата Рады выразили желание вакцинироваться. Об этом пишут на сайте Верховной Рады.

Вакцинация осуществляется в соответствии с предоставленным Министерством здравоохранения графиком вакцинации, определенным им местом и предложенной Минздравом вакциной, — говорится в сообщении.

В первый день плановых прививок вакцину получили по меньшей мере 42 депутата. Некоторые из них делились фотографиями в соцсетях.

Напомним, ранее мы сообщали, что депутатов зовут на массовую вакцинацию препаратом американского производства Pfizer 15−18 июня.