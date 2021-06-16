Санкциями ударил ЕС по режиму Лукашенко из-за самолета Ryanair

https://racurs.ua/n156200-sankciyami-udaril-es-po-rejimu-lukashenko-iz-za-samoleta-ryanair.html

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Санкции ЕС ввели против режима Лукашенко — речь идет об ограничениях против 78 лиц и семи организаций. Послы стран ЕС 16 июня утвердили решение о введении ограничительных мер против лиц и организаций, причастных к принудительной посадке пассажирского самолета Ryanair в Минске, на борту которого находился оппозиционный журналист Роман Протасевич.

Послы ЕС только что утвердили запрет на получение виз и замораживание активов для 78 лиц и семи организаций, ответственных за репрессии в Беларуси и принудительную посадку самолета Ryanair 23 мая, — написал в Twitter корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.

Это решение обнародуют в Официальном журнале ЕС 21 июня — тогда же оно вступит в силу.

Напомним, 4 июня Совет ЕС запретил авиаперевозчикам Беларуси полеты в воздушном пространстве ЕС.

23 мая военные истребители Беларуси по приказу Лукашенко заставили приземлиться в Минске пассажирский самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. На борту самолета находились бывший главный редактор оппозиционного Телеграм-канала Nexta, который освещал акции протеста в Беларуси, Роман Протасевич и его девушка. Они были задержаны. Авиакомпания Ryanair, а также правительства ряда стран назвали действия властей Беларуси «актом спонсируемого государством авиапиратства» и «актом гостерроризма». Впоследствии многие страны перестали летать над территорией Беларуси. 25 мая Минск на два месяца арестовал девушку Протасевича. Политзаключенных удерживают в СИЗО КГБ столицы Беларуси.