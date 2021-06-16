Євро 2020. Фото: EPA

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Євро 2020 проходить з інцидентами — перед початком матчу між збірними Франції та Німеччини на полі несподівано приземлився парашутист. Унаслідок цього постраждали кілька людей.

Підготовку до матчу довелося ненадовго перервати, а деякі гравці були відверто вражені тим, що відбувається. Інцидент стався на «Альянц Арені» — футбольному стадіоні в Мюнхені, повідомляє Associated Press.

Чоловік пролетів над медіа-трибуною та уболівальниками, ледь не врізався в натовп фанатів і сів прямо на газон, розбивши камеру.

Активіст Greenpeace вирішив провести акцію на захист навколишнього середовища. На парашуті був напис Kick out oil (позбудьтеся нафти).

В УЄФА заявили, що внаслідок інциденту кілька глядачів матчу отримали травми й були госпіталізовані.

Варто зазначити, що на проведенні самого матчу між збірними Франції та Німеччини інцидент не позначився. Гра завершилася з рахунком 1:0 на користь французів. У своїй групі F вони зайняли друге місце, а німці — третє.

Нагадаємо, у п’ятий день Євро 2020 було зіграно тільки два матчі. В Будапешті на переповненому стадіоні Угорщина протистояла діючим чемпіонам Європи португальцям, а в Мюнхені грали центральний матч першого туру Чемпіонату Європи збірні Німеччини та Франції.

Джерело: Associated Press