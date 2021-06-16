Зеленський про "зраду" Заходу — Світ цинічний, всі говорять про гроші, фото — ОП

https://racurs.ua/ua/n156202-zelenskyy-pro-zradu-zahodu-svit-cynichnyy-vsi-govoryat-pro-groshi.html

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Володимир Зеленський, президент України, відповів на питання про почуття «зради» і втоми від війни, які часто обговорюють у західних ЗМІ.

Зеленський 14 червня розмовляв із журналістами Agence France-Presse, Reuters та Associated Press.

Всі хочуть business as usual (бізнес передусім), чи не зашкодить це Україні? — запитали в президента.

Зеленський переконує, що такі думки актуальні для останніх чотирьох-п'яти років, але «в останній рік Захід трішки зміцнив свої позиції щодо підтримки України».

Президент України погодився, що у всіх країн Заходу є власні інтереси і доки війна не прийшла в конкретну державу, то з цим «можна якось жити».

Коли війна в Україні, то всі підтримують, всі кажуть про цивілізацію, про демократію. Я розумію, що Російська Федерація — великий ринок. Багато країн — я не бачу, щоб вони дуже сильно щось втратили. Так, хтось запроваджував санкції, хтось вже втомлений від санкцій, на когось сильно тисне внутрішній бізнес. Все зрозуміло, світ цинічний, все про гроші. Спочатку гроші — потім життя, — цитує Зеленського його прес-служба.



Він розповів ЗМІ також, що Євросоюз, на його думку, не знає, як «закритися, щоб прямо не відповідати Україні». Ця теза не стосується країн Балтії і Польщі, які відкрито говорять, що готові вже завтра підтримати вступ України до ЄС.

Нагадаємо, раніше Зеленський лякав американців тим, що і в їхні домівки може постукати війна.