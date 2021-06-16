Джонсон за нас “топить” — Зеленський про допомогу Україні

https://racurs.ua/ua/n156203-djonson-za-nas-topyt-zelenskyy-pro-dopomogu-ukrayini.html

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Володимир Зеленський, президент України, прокоментував позицію Заходу щодо Росії, а також розповів про свої побоювання щодо наслідків зустрічі президента США Джо Байдена з лідером країни-агресора Володимиром Путіним під час спілкування з журналістами іноземних видань Agence France-Presse, Reuters та Associated Press.

Побоювання номер один — що не буде конкретики. А від цього дуже залежить ситуація в Україні. Чому? Я вдячний усім нашим партнерам — європейським країнам, США, вони дійсно допомагають. Сьогодні вранці говорив з прем'єром Борисом Джонсоном, він дуже крутий чоловік. І він нас відкрито підтримує - як зараз каже молодь, «за нас топить», — цитує Зеленського Офіс президента.

За його словами, глава уряду Британії цікавився у нього, чим «він ще може допомогти» Україні.

Він запитує: «Що ще я можу?». Я йому кажу про конкретні речі і впевнений, що він щось буде доносити, як інші лідери. Однак я відчуваю, що всі побоюються вирішення найскладніших питань. Остаточне вирішення проблемних питань я завжди пов’язував на рівні, хто відповідальний і коли. Мені здається, цієї конкретики не буде. Це мої побоювання, — заявив президент.

Водночас він вказав, що бачить підтримку країн НАТО, проте очікує конкретних кроків назустріч Україні.

(НАТО підтримує - ред.) нас, наше прагнення щодо членства, щодо ПДЧ, а також наших грузинських колег. Я їм вдячний. Але, скажімо, це «так, так, але трішки не так», — підсумував глава держави.

Нагадаємо, що 7−8 жовтня Зеленський перебував з офіційним візитом у Великій Британії. Його програма включала підписання важливих документів та аудієнцію подружжя Зеленських у королівської родини Британії.