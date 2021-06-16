Володимир Зеленський. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n156204-nato-groshi-y-pivnichnyy-potik-zelenskyy-vystavyv-rahunok-vashyngtonu.html

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Зустріч Володимира Зеленського та Джо Байдена, президентів України та США, має відбутися вже влітку. Зеленський розповів, яких дій він очікує від Сполучених Штатів.

Я дуже хочу від президента США конкретики для України. Якщо ми говоримо про ПДЧ в НАТО — я дуже хотів би отримати конкретику щодо того, «так» це чи «ні». Я розумію, що це має бути узгоджена позиція країн Альянсу. Однак ми повинні одержати зрозумілі дати і ймовірність цього для України, — заявив президент України у розмові з журналістами Agence France-Presse, Reuters та Associated Press.

За його словами, поки Україна не входить в НАТО, вона хоче отримувати від США потужну підтримку, зокрема військову. Зеленський вважає, що реформи в країні проводити важко, бо «на це потрібен час і гроші».

Я говорив з президентом США про Міжнародний валютний фонд. У нас війна і ми захищаємо демократію у Європі, захищаємо свою країну. Тому не можна з нами просто говорити фразами про реформи, бо на все це потрібен час, стабільність, гроші. Тому якщо США нас підтримують, то повинні це робити й економічно. Це не про те, що ми, як жебраки, хочемо кожну копійку взяти у США і за це щось робимо. Це неправильний підхід. Ми робимо реформи для себе — ті чи інші. Коли це потрібно й коли це на часі, — заявив він.

Український президент також зазначив, що для Європи «Північний потік-2» — спільний економічний процес з Росією, а для України — зброя проти нашої держави.

Для нас це не про економіку, це виглядає смішно. Це точно політична зброя, і поки що в напрямку «Північного потоку-2» всіх переграє Росія. Ми повинні отримати безпекові гарантії, я вважаю це цілком справедливим. А найголовніше у безпекових гарантіях — це повернення наших територій, — сказав Зеленський.

Він вважає, що «Північний потік-2» заблокує вирішення питання ситуації на Донбасі.

Коли буде «Північний потік-2», можна буде тим чи іншим шляхом заблокувати як ситуацію щодо постачання газу в Україну, так і транзит Україною, всі говоритимуть про це питання і всі забуватимуть питання Донбасу. Або штовхатимуть нас до вирішення цього питання через діалог, як кажуть наші російські колеги, з «представителями Донбасса» — ЛНР, ДНР, — сказав президент України.

Нагадаємо, Зеленський вважає, що Україна дотримується правильної політики й не повинна «проситися» в НАТО.