Владимир Зеленский. Фото: ОП

https://racurs.ua/n156206-snachala-snyat-shtany-a-potom-shodit-zelenskiy-o-politike-putina-v-ukraine.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, поделился своим видением политики российского президента Владимира Путина в отношении Украины.

Он заявил, что россияне выражают свою «озабоченность» русским языком и церковью в Украине, однако не тратят свое время на проявление уважения к украинскому языку и церкви. Об этом он рассказал в интервью Agence France-Presse, Reuters и Associated Press.

Президент Украины пожаловался на российскую пропаганду, которая заявляет, что в Украине якобы закрывают школы и запрещают говорить по-русски. Сам Зеленский отмечает, что переходит на русский язык, чтобы показать, что в Украине люди говорят на том языке, который им импонирует. Никакого принуждения говорить по-украински не существует.

Президент добавил, что ни разу не слышал, чтобы президент России говорил на украинском. А решить вопрос со школами и языками можно только уважением друг к другу.

Чтобы государство поддерживало — мы поддерживаем украинскую школу, это логично. А хотите русскую школу — давайте украинскую школу откроем в Москве, в Санкт-Петербурге, в Тюмени, где много украинцев живет. Это называется уважение, — заявил Зеленский.

Политику Путина украинский лидер сравнил с младенцем в «памперсе».

Он (младенец, — ред.), к сожалению, не понимает, когда, простите, хочешь, то сначала надо снять штаны, а потом сходить. А не наоборот. Но мы с Россией уже взрослые. Мы понимаем, что за чем должны делать. Поэтому когда говорят о церкви или о языке, я думаю: у нас война. Давайте решим вопрос — что сначала?, — заявил украинский лидер.



Зеленский отметил, что сначала стоит закончить войну и наладить отношения, а уже потом браться за второстепенные вопросы.

Напомним, ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал позицию Запада в отношении России, а также рассказал о своих опасениях относительно последствий встречи президента США Джо Байдена с лидером страны-агрессора Владимиром Путиным.