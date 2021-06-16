Карантин в Україні. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n156208-karantyn-v-ukrayini-podovjyly.html

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Карантин в Україні подовжили до 31 серпня — відтепер по всій країні діятимуть обмеження «зеленої» зони карантину.

Разом із «зеленою» зоною карантину по всій країні уряд зняв обмеження, які діяли раніше. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Він розповів, що відтепер самоізоляція фактично не буде здійснюватися, а додаток для проходження самоізоляції «Дій. Вдома» оновлять. Також відтепер сімейні лікарі зможуть видавати довідки, які дозволять засвідчувати проходження вакцинації від коронавірусу та спростити отримання таких свідоцтв.

Серед обмежень залишаться:

перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць;

масові заходи можна проводити із заповненістю на дві третини місць;

кінотеатри та установи культури можна заповнювати на дві третини;

носіння маски та зберігання соціальної дистанції.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що карантин в Україні на все літо пропонує продовжити Міністерство охорони здоров’я.