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Ракурс
Карантин в Україні. Фото: Istock

Карантин в Україні подовжили

16 чер 2021, 13:37
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Карантин в Україні подовжили до 31 серпня — відтепер по всій країні діятимуть обмеження «зеленої» зони карантину.

Разом із «зеленою» зоною карантину по всій країні уряд зняв обмеження, які діяли раніше. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.


Він розповів, що відтепер самоізоляція фактично не буде здійснюватися, а додаток для проходження самоізоляції «Дій. Вдома» оновлять. Також відтепер сімейні лікарі зможуть видавати довідки, які дозволять засвідчувати проходження вакцинації від коронавірусу та спростити отримання таких свідоцтв.

Серед обмежень залишаться:

  • перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць;
  • масові заходи можна проводити із заповненістю на дві третини місць;
  • кінотеатри та установи культури можна заповнювати на дві третини;
  • носіння маски та зберігання соціальної дистанції.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що карантин в Україні на все літо пропонує продовжити Міністерство охорони здоров’я.

Джерело: Ракурс


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