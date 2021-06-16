Ракурсhttps://racurs.ua/
Карантин в Україні. Фото: Istock
Карантин в Україні подовжилиhttps://racurs.ua/ua/n156208-karantyn-v-ukrayini-podovjyly.htmlРакурс
Карантин в Україні подовжили до 31 серпня — відтепер по всій країні діятимуть обмеження «зеленої» зони карантину.
Разом із «зеленою» зоною карантину по всій країні уряд зняв обмеження, які діяли раніше. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.
Він розповів, що відтепер самоізоляція фактично не буде здійснюватися, а додаток для проходження самоізоляції «Дій. Вдома» оновлять. Також відтепер сімейні лікарі зможуть видавати довідки, які дозволять засвідчувати проходження вакцинації від коронавірусу та спростити отримання таких свідоцтв.
Серед обмежень залишаться:
- перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць;
- масові заходи можна проводити із заповненістю на дві третини місць;
- кінотеатри та установи культури можна заповнювати на дві третини;
- носіння маски та зберігання соціальної дистанції.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що карантин в Україні на все літо пропонує продовжити Міністерство охорони здоров’я.
Читайте також
.