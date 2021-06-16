Вакцин на 1,4 млрд грн хоче докупити Шмигаль

https://racurs.ua/ua/n156211-vakcyn-na-1-4-mlrd-grn-hoche-dokupyty-shmygal.html

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Вакцини від коронавірусу хоче закупити Кабінет міністрів України. Задля цього прем'єр Денис Шмигаль пропонує виділити додаткові 1,4 млрд грн.

Уряд пропонуватиме Верховній Раді виділити додаткові 1,4 млрд грн на програму боротьби з коронавірусом та зокрема на закупівлю вакцин. Сьогодні ми схвалили відповідний законопроект, щоб уникнути в подальшому проблем із фінансуванням, — повідомив Шмигаль під час засідання уряду у середу, 16 червня.

За його словами, Україна має домовленості на поставки понад 40 млн доз вже цьогоріч.

Частина цих поставок вже оплачена, а по іншій частині вносяться аванси. Додаткові 1,4 млрд грн будуть спрямовані в Спеціальний фонд бюджету від розмитнення автомобілів на єврономерах, — повідомив глава уряду.



Вчора почав діяти відповідний порядок пільгового розмитнення. Відповідно, власники авто на єврономерах стануть «спонсорами» боротьби з пандемією.

Нагадаємо, вакцинація населення проти COVID-19 в Україні набирає обертів. Вже працює більш ніж 50 центрів масової вакцинації, де щодня роблять практично 50 тис. щеплень.