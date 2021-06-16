Як відпочити з невакцинованими дітьми. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n156210-lito-za-kordonom-yak-vidpochyty-z-nevakcynovanymy-ditmy.html

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Вакцинація в Україні перейшла в активну стадію — у містах працюють центри масової вакцинації, а зробити щеплення може кожен охочий.

Щеплені дорослі вже планують подорожі на літо, однак у тих, хто збирається їхати на відпочинок із дітьми, ситуація складніша — неповнолітніх поки що не щеплять.

Наразі для подорожей працює загальне правило — якщо дорослий може вʼїхати в країну з негативним ПЛР-тестом, треба зробити його й дитині. Якщо на кордоні приймають документи про те, що людина нещодавно перехворіла на коронавірус, а в дитини був коронавірус і цьому є підтвердження ― цього теж достатньо для вʼїзду.

У випадку, якщо в країні передбачений карантин для невакцинованих туристів, то діти не проходитимуть його, якщо матимуть вакцинованих батьків. Також подорожувати з дітьми можна за наявності сертифіката вакцинації — його видаватимуть людям, щепленим схваленими Всесвітньою організацією з охорони здоров’я (ВООЗ) вакцинами:

Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech;

AstraZeneca/Oxford;

Covishield виробництва Serum Institute of India;

CoronaVac виробництва Sinovac Biotech;

Janssen, або Johnson & Johnson;

mRNA-1273 виробництва Moderna;

BBIBP-CorV виробництва Sinopharm.

Кожна держава ЄС та Шенгенської зони зможе на свій розсуд видавати та приймати сертифікати для вакцин, рекомендованих ВООЗ. Отримати сертифікат також можна в тому випадку, якщо людина перехворіла на коронавірус або отримала негативний ПЛР-тест.

Такі сертифікати почнуть видавати з 1 липня і вони діятимуть 180 днів. Україна теж видаватиме їх із 1 липня, а з кожною країною доведеться окремо домовлятися про їхнє взаємне визнання. В України вже є угоди з Угорщиною, Молдовою, Іспанією, Грузією, Туреччиною.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Європейська рада зняла обмеження на подорожі в межах Євросоюзу для іноземців, які мають COVID-сертифікати. Таким чином, туристи з інших країн, у разі дотримання певних умов, зможуть не проходити додаткове тестування на коронавірусну хворобу COVID-19 чи не йти на самоізоляцію.