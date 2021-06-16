Бронетехніка і акція ЛГБТ — що відбувається на саміті Байдена та Путіна

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Саміт Байдена та Путіна у Женеві розпочнеться 16 червня під пильним наглядом охорони, яка залучила бронетехніку. Також у швейцарському місті триває акція на підтримку ЛГБТ-спільноти, яка зазначає утисків в Росії.

Зустріч президента країни-агресора Володимира Путіна з президентом США Джо Байденом відбудеться після чергового загострення відносин між Москвою і Вашингтоном.

До Женеви Байден прилетів після саміту країн-членів НАТО в Брюсселі, а до цього він відвідав переговори країн «Великої сімки», які відбулися у Великій Британії. Для Путіна поїздка в Женеву — перший закордонний візит за останні півтора року. Він літав до Єрусалиму в січні 2020 року.

До Байдена Путін за 20 років керівництва Росією вів переговори з чотирма американськими президентами — Біллом Клінтоном, Джорджем Бушем-молодшим, Бараком Обамою і Дональдом Трампом.

Серед тем, які, ймовірно, обговорюватимуть президенти США і Росії — пандемія коронавірусу, боротьба зі кіберзлочинністю, економічні та інші двосторонні відносини та питання клімату. Також мають поговорити про Україну, Сирію, Лівію, Афганістан і Карабах.

Як повідомляє кореспондент «Громадського», поруч із прес-центром у Женеві розмістили велику кількість військової техніки, а навпроти вілли, де має відбутися саміт, на будинку вивісили прапори спільноти-ЛГБТ+. Вулиці навколо вілли перекриті, а через кожні 300 метрів розташовані поліцейські кордони.

Нагадаємо, саміт у Женеві має розпочатися о 14.00 за київським часом на віллі Ла Гранж в однойменному парку. Першим на віллу завітає Путін, там його зустріне глава Швейцарії Гі Пармелен. Згодом до них приєднається Байден. Перший раунд переговорів відбудеться у вузькому колі. До нього залучить міністрів закордонних справ — держсекретаря США Ентоні Блінкена і Сергія Лаврова від РФ.

Після цього — дві зустрічі у розширеному форматі з перервою на чай і каву. Загалом саміт триватиме чотири-п'ять годин. Формат тет-а-тет між президентами поки не передбачений, однак не виключається.