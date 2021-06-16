Бронетехника и акция ЛГБТ - что происходит на саммите Байдена и Путина

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Саммит Байдена и Путина в Женеве начнется 16 июня под пристальным наблюдением охраны и силовиков, которые свезли в город бронетехнику. Также в Женеве продолжается акция в поддержку ЛГБТ-сообщества, которое ущемляют в России.

Встреча президента страны-агрессора Владимира Путина с президентом США Джо Байденом состоится после очередного обострения отношений между Москвой и Вашингтоном

В Швейцарию Байден прилетел после саммита стран-членов НАТО в Брюсселе, а до этого он посетил переговоры стран «Большой семерки», которые состоялись в Великобритании. Для Путина поездка в Женеву — первый зарубежный визит за последние полтора года. До этого он летал в Иерусалим в январе 2020 года.

Путин за 20 лет руководства Россией вел переговоры с четырьмя американскими президентами — Биллом Клинтоном, Джорджем Бушем-младшим, Бараком Обамой и Дональдом Трампом.

Среди тем, которые, вероятно, будут обсуждать президенты США и России — пандемия коронавируса, борьба с киберпреступностью, экономические и другие двусторонние отношения и вопросы климата. Также должны поговорить об Украине, Сирии, Ливии, Афганистане и Нагорном Карабахе.

Как сообщает корреспондент «Громадського», рядом с пресс-центром в Женеве разместили большое количество военной техники, а напротив виллы, где должен состояться саммит, на доме вывесили флаги сообщества-ЛГБТ +. Улицы вокруг виллы перекрыты, а через каждые 300 метров расположены полицейские блокпоста.

Напомним, саммит в Женеве должен начаться в 14.00 по киевскому времени на вилле Ла Гранж в одноименном парке. Первым на виллу приедет Путин, там его встретит глава Швейцарии Ги Пармелен. Впоследствии к ним присоединится Байден. Первый раунд переговоров состоится в узком кругу. К нему привлекут министров иностранных дел — госсекретаря США Энтони Блинкена и Сергея Лаврова от РФ.

После этого будет две встречи в расширенном формате с перерывом на чай и кофе. В общем саммит продлится четыре-пять часов. Формат тет-а-тет между президентами пока не предусмотрен, однако не исключается.