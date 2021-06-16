Как отдохнуть с непривитыми детьми. Фото: Istock

https://racurs.ua/n156210-leto-za-granicey-kak-otdohnut-s-neprivitymi-detmi.html

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Вакцинация в Украине перешла в активную стадию — в городах работают центры массовой вакцинации, а сделать прививку могут все желающие.

Привитые взрослые уже планируют поездки на лето, однако у тех, кто собирается ехать на отдых с детьми, ситуация сложнее — несовершеннолетних пока не прививают.

Так, для путешествий работает общее правило — если взрослый может въехать в страну с отрицательным ПЦР-тестом, надо сделать его и ребенку. Если на границе принимают документы о том, что человек недавно переболел коронавирусом, а у ребенка был коронавирус и этому есть подтверждение — этого тоже достаточно для въезда.

В случае, если в стране предусмотрен карантин для невакцинированных туристов, то дети не будут проходить его, если их родители привиты. Также путешествовать с детьми можно при наличии сертификата вакцинации — его будут выдавать людям, привитым одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) вакцинами:

Comirnaty производства Pfizer-BioNTech;

AstraZeneca/Oxford;

Covishield производства Serum Institute of India;

CoronaVac производства Sinovac Biotech;

Janssen, или Johnson & Johnson;

mRNA-1273 производства Moderna;

BBIBP-CorV производства Sinopharm.

Каждое государство ЕС и Шенгенской зоны сможет по своему усмотрению выдавать и принимать сертификаты для вакцин, рекомендованных ВОЗ. Получить сертификат можно в том случае, если человек переболел коронавирусом или получил отрицательный ПЦР-тест.

Такие сертификаты начнут выдавать с 1 июля, и они будут действовать 180 дней. Украина тоже начнет выдавать их с 1 июля, а с каждой страной придется отдельно договариваться об их взаимном признании. Украина уже заключила соглашения с Венгрией, Молдовой, Испанией, Грузией, Турцией.

Напомним, ранее мы сообщали, что Европейский совет снял ограничения на путешествия в пределах Евросоюза для иностранцев, имеющих COVID-сертификаты. Таким образом, туристы из других стран, при соблюдении определенных условий, смогут не проходить дополнительное тестирование на коронавирусную болезнь COVID-19 или не уходить на самоизоляцию.