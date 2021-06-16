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Ракурс
Війна на Донбасі. Фото: прес-служба ООС

Український воїн загинув на Донбасі за загадкових обставин (ФОТО)

16 чер 2021, 14:31
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Війна на Донбасі продовжує сприяти загибелі українських воїнів. Учора, 15 червня, у зоні проведення бойових дій (ООС), загинув молодий військовий Роман Андрійович Галуха.

Молодому чоловікові було лише 24 роки. Про це повідомляє прес-служба Операції об'єднаних сил.


За попередньою інформацією, смерть наступила або в результаті необережного поводження зі зброєю, або самогубства. Обставини смерті військового наразі встановлюються.

Загиблий військовий. Фото: Facebook

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що внаслідок обстрілу проросійських найманців біля Пісок загинув український воїн окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського Сергій Коробцов.

Джерело: Ракурс


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