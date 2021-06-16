Війна на Донбасі. Фото: прес-служба ООС

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Війна на Донбасі продовжує сприяти загибелі українських воїнів. Учора, 15 червня, у зоні проведення бойових дій (ООС), загинув молодий військовий Роман Андрійович Галуха.

Молодому чоловікові було лише 24 роки. Про це повідомляє прес-служба Операції об'єднаних сил.

За попередньою інформацією, смерть наступила або в результаті необережного поводження зі зброєю, або самогубства. Обставини смерті військового наразі встановлюються.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що внаслідок обстрілу проросійських найманців біля Пісок загинув український воїн окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського Сергій Коробцов.