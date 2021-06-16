Розкол у «Голосі» – партія відреагувала на заяву депутатів про нове об’єднання. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n156213-rozkol-u-golosi-partiya-vidreaguvala-na-zayavu-deputativ-pro-nove-obiednannya.html

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У партії «Голос» відреагували на створення десятьма депутатами фракції окремого об'єднання у Верховній Раді «Справедливість».

Політрада 16 червня розгляне заяву частини нардепів, які висловили недовіру керівництву фракції. Про це повідомили на сайті партії.

Законодавство передбачає можливість депутата вийти з фракції. Тільки позафракційні депутати мають право створювати депутатські групи. Але створення груп в межах депутатської фракції прямо суперечить статтям 58−60 закону України «Про регламент Верховної Ради України, — зазначили в повідомленні.

У «Голосі» стверджують, що «поважають колег в їхньому бажанні мати альтернативну точку зору, але вона не може порушувати закон».

Ми глибоко переконані, що всі питання внутрішнього партійного життя будь-якої партії, в тому числі партії «Голос», мають вирішуватись відповідно до правил та процедур партії. Для цього існують органи управління, такі як з’їзд та політична рада, — йдеться в заяві.



Як відомо, партію «Голос» очолює Кіра Рудик, а однойменну фракцію парламенту — Ярослав Железняк.

Нагадаємо, у парламентській фракції партії «Голос» оформили розкол. Половина фракції створила окреме об'єднання «Справедливість». До нього увійде 10 нардепів.