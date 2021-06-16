Проспект Жукова. Фото: Главком

https://racurs.ua/ua/n156214-prospekt-jukova-v-harkovi-sud-povernuv-radyansku-nazvu.html

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Проспект Жукова в Харкові може залишитися попри декомунізацію. Харківський окружний адміністративний суд задовольнив позов Харківської міськради, яка просила скасувати розпорядження Харківської ОДА щодо перейменування проспекту Маршала Жукова на Петра Григоренка.

Основним аргументом міськради було те, що радянський маршал «брав участь у визволенні Харкова від нацистських окупантів», а Петро Григоренко «лише навчався». Про це повідомляє «Суспільне».

Суд визнав протиправним та нечинним окреме положення нормативно-правового акту — розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 17.05.2016 № 181 «Про перейменування об'єктів топоніміки м. Харкова», а саме пункт 21 додатку до розпорядження, який містить назву об'єкта топоніміки «Маршала Жукова проспект».

Харківська облдержадміністрація вже готова оскаржуватиме рішення. Представниця обласної адміністрації проти задоволення позову заперечувала. Перед засіданням біля суду протестували противники проспекту Жукова.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Харківська обласна організація ВО «Свобода» втретє звернулася до суду, аби оскаржити повернення проспекту Петра Григоренка імені радянського маршала Георгія Жукова.

Джерело: Суспільне