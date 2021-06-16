Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Обличителя преступлений УГО на Донбассе запугивают расправой, он требует госохрану, скриншот видео

Обличителя преступлений УГО на Донбассе запугивают расправой, он требует госохрану

16 июн 2021, 15:08
999

Обличителя преступлений сотрудников Управления государственной охраны (УГО) в период активных военных действий на Донбассе запугивают расправой.

«Ракурсу» стало известно, что в адрес полковника в запасе Владислава Кошмякова поступили угрозы о его физической ликвидации. Ранее он давал разоблачительные показания о преступной деятельности руководства УГО, массовом незаконном присвоении статуса участника боевых действий военнослужащим УГО.

Кошмякова обвиняют в разглашении государственной тайны о спецоперациях, проведенных в 2014 году для сохранения территориальной целостности Украины и возвращения захваченных территорий.

Ветерану пришлось обратиться к руководству ГБР о предоставлении ему защиты и физической охраны. Другое заявление от Кошмякова поступило в парламентский Комитет национальной безопасности, обороны и разведки. В Раде отреагировали на заявление и направили запрос на имя генерального прокурора, руководителей СНБО и ГБР.

Кошмяков — полковник, ветеран военной службы, кавалер двух орденов «За мужество» I и II степени, экс-руководитель подразделений специального назначения «Булат» и «Гром» Управления государственной охраны Украины.


Кошмяков был среди первых должностных лиц силовых органов, которые первыми прибыли на Донбасс. Офицер спецназа УГО в двух интервью «Ракурсу» рассказал о том, что на самом деле происходило в Донецке, озвучил ранее никем не обнародованные ответы на вопросы о фейковых участниках боевых действий и продаже воинских званий.

Кошмяков рассказал о начале войны на Донбассе и роли УГО, о покушениях на Петра Порошенко и о президенте-беглеце Януковиче.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров