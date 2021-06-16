Обличителя преступлений УГО на Донбассе запугивают расправой, он требует госохрану, скриншот видео

https://racurs.ua/n156216-oblichitelya-prestupleniy-ugo-na-donbasse-zapugivaut-raspravoy-on-trebuet-gosohranu.html

Ракурс

Обличителя преступлений сотрудников Управления государственной охраны (УГО) в период активных военных действий на Донбассе запугивают расправой.

«Ракурсу» стало известно, что в адрес полковника в запасе Владислава Кошмякова поступили угрозы о его физической ликвидации. Ранее он давал разоблачительные показания о преступной деятельности руководства УГО, массовом незаконном присвоении статуса участника боевых действий военнослужащим УГО.

Кошмякова обвиняют в разглашении государственной тайны о спецоперациях, проведенных в 2014 году для сохранения территориальной целостности Украины и возвращения захваченных территорий.

Ветерану пришлось обратиться к руководству ГБР о предоставлении ему защиты и физической охраны. Другое заявление от Кошмякова поступило в парламентский Комитет национальной безопасности, обороны и разведки. В Раде отреагировали на заявление и направили запрос на имя генерального прокурора, руководителей СНБО и ГБР.

Кошмяков — полковник, ветеран военной службы, кавалер двух орденов «За мужество» I и II степени, экс-руководитель подразделений специального назначения «Булат» и «Гром» Управления государственной охраны Украины.

Кошмяков был среди первых должностных лиц силовых органов, которые первыми прибыли на Донбасс. Офицер спецназа УГО в двух интервью «Ракурсу» рассказал о том, что на самом деле происходило в Донецке, озвучил ранее никем не обнародованные ответы на вопросы о фейковых участниках боевых действий и продаже воинских званий.

Кошмяков рассказал о начале войны на Донбассе и роли УГО, о покушениях на Петра Порошенко и о президенте-беглеце Януковиче.