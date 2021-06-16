Володимир Зеленський. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n156218-a-de-ukrayinski-shkoly-v-tumeni-zelenskyy-pro-movni-pretenziyi-rf.html

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Мовне питання в Україні прокоментував президент Володимир Зеленський. Заяви Кремля про утиски російської мови в Україні він вважає необґрунтованими.

Я спеціально часто говорю російською, щоб показати, що у нас державна мова українська, але люди говорять, як хочуть. У нас не заборонено, — сказав Зеленський у розмові з журналістами Agence France-Presse, Reuters та Associated Press.

Він зазначив, що не чув, щоб «президент Росії говорив українською мовою, хоча це теж не заборонено».

Президент переконаний, що відкриття російських шкіл в Україні можливе лише за умови, якщо українські школи відкриватимуть в Росії.

Мене запитують: як вирішити питання зі школами, з мовами? Ми підтримуємо українську школу, це логічно. А хочете російську школу — давайте українську школу відкриємо в Москві, в Санкт-Петербурзі, в Тюмені, де багато українців живе. Це називається «повага», — заявив Зеленський.

Нагадаємо, президент поділився своїм баченням політики російського президента Володимира Путіна щодо України. Зеленський заявив, що росіяни виказують свою «стурбованість» російською мовою та церквою в Україні, однак не витрачають свій час на прояви поваги до української мови та церкви.