Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Володимир Зеленський. Фото: УП

А де українські школи в Тюмені — Зеленський про мовні претензії РФ

16 чер 2021, 15:21
999

Мовне питання в Україні прокоментував президент Володимир Зеленський. Заяви Кремля про утиски російської мови в Україні він вважає необґрунтованими.

Я спеціально часто говорю російською, щоб показати, що у нас державна мова українська, але люди говорять, як хочуть. У нас не заборонено, — сказав Зеленський у розмові з журналістами Agence France-Presse, Reuters та Associated Press.

Він зазначив, що не чув, щоб «президент Росії говорив українською мовою, хоча це теж не заборонено».

Президент переконаний, що відкриття російських шкіл в Україні можливе лише за умови, якщо українські школи відкриватимуть в Росії.


Мене запитують: як вирішити питання зі школами, з мовами? Ми підтримуємо українську школу, це логічно. А хочете російську школу — давайте українську школу відкриємо в Москві, в Санкт-Петербурзі, в Тюмені, де багато українців живе. Це називається «повага», — заявив Зеленський.

Нагадаємо, президент поділився своїм баченням політики російського президента Володимира Путіна щодо України. Зеленський заявив, що росіяни виказують свою «стурбованість» російською мовою та церквою в Україні, однак не витрачають свій час на прояви поваги до української мови та церкви.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів