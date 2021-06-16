"Слуга народа". Фото: УНИАН

https://racurs.ua/n156220-slugi-sobralis-na-vyezdnoe-zasedanie-s-shashlykami-foto.html

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«Слуга народа», президентская партия, собралась устроить выездное заседание с шашлыками и поездками на катере.

Речь идет о депутатах-членах межфракционного объединения (МФО) «Турбаза». Соответствующую переписку удалось зафиксировать фотокорреспонденту издания «Буквы».



Переписка происходила в чате под таким же названием. Объявления для нардепов опубликовал депутат-«слуга» Дмитрий Налетов. В чат он пригласил также других своих коллег по фракции «Слуги народа» — Ольгу Совгирь, Татьяну Цыбу и других.

2 июля (пятница после заседания (Верховной Рады, — ред.)) состоится выездное заседание МФО «Турбаза», — заявил Налетов.

Он также озвучил программу этого «выездного заседания». Так, планируется: путешествие на катере, катание на велосипедах и sup-бордах, презентации и шашлыки. Судя по сообщению Комитета избирателей Украины, МФО «Турбаза» появилось в Верховной Раде еще осенью 2019 года (после выборов нового состава ВР).

Напомним, ранее мы сообщали, что сессионный зал Верховной Рады 16 июня застелили охапками цветов. Так народные избранники поздравляли с днем ​​рождения коллегу из «Слуги народа» Юлию Гришину.



Источник: Буквы