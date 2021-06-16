Буревій зігнув дорожні знаки на Кіровоградщині

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Буревій зігнув дорожні знаки на Кіровоградщині й зніс лелече гніздо. Також постраждали дерева — рятувальники сьогодні розчищають дороги від завалів. 15 червня область накрила сильна злива та буревій. Тому у середу працівники Служби автомобільних доріг та Держслужби України з надзвичайних ситуацій почали замінювати пошкоджені дорожні знаки на нові.

Був град, пориви сильного вітру, шквали, значні опади у вигляді дощу. Хоча вони були й короткочасні, але дуже сильні. Повалило 15 дерев та зруйновані три інформаційних панно, вони побиті градом і покручені сильним вітром, — розповіла заступниця начальника Служби автомобільних доріг Жанна Петрович.

Дерева повалило в Олександрійському районі між Куцівкою і Жовтими Водами, між Олександрією та селищем Петрове. Щити погнуло на дорозі Н-24, Благовіщенське — Миколаїв у Голованівському районі.

Також рятувальники встановили лелече гніздо, що впало через пориви вітру у селі Бандурове Гайворонської громади. На жаль, пташенята загинули, проте місцеві мешканці змайстрували нову основу для гнізда й сподіваються, що лелеки повернуться до нової домівки.

Нагадаємо, раніше у селі Сасівка на Кіровоградщині злива затопила вулиці та змила городину. Також 10 червня після граду в регіоні утворились брили льоду товщиною метр.