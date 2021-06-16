Чому люди чхають. Фото: Istock

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Чому люди чхають — відповідь на це питання вдалося встановити вченим із Медичної школи Університету Вашингтона, що в США.

Дослідники виявили специфічні нейрони, які реагують на сполуки, що викликають чхання в мишей, а також з’ясували, що їх можна заблокувати, тим самим «відключивши» чхання. Результати роботи опубліковані в журналі Cell.

Спочатку вчені перевірили на мишах аерозолі, які містять у собі або гістамін, або капсаїцин — відомі алергени, отримані з перцю чилі. Обидва змусили мишей чхати — так само як і людей. Потім команда вивчила нейрони, що реагують на капсаїцин.

Під час дослідження біологи змогли виявити клітини, пов’язані з чханням, які викликає саме це з'єднання. Потім вони знайшли молекули, нейропептиди, здатні передавати сигнали чхання нейронам. Виявилося, що для чхання необхідна молекула, звана нейромедіном B (NMB).

Вчені спробували усунути NMB-чутливі нейрони в частині нервової системи, яка змушувала мишей чхати. Так їм вдалося заблокувати рефлекс, що викликає чхання. При цьому команда помітила, що провокують чхання клітини пов’язані з цими областями через аксони.

Біологи також виявили, що можуть стимулювати рефлекс, піддаючи частина мозку миші впливу пептиду NMB. Від цього тварини почали чхати, хоча не піддавалися впливу капсаїцину, гістаміну або інших алергенів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що наукове відкриття зробили швейцарські вчені — вони знайшли два нових типи гліальних клітин у мозку, вивівши дорослі стовбурові клітини зі стану спокою. Гліальні клітини можуть відігравати важливу роль у пластичності та відновленні мозку під час нейродегенеративних захворювань і після травм.