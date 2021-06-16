Путина в Женеве встретили необычными билбордами. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n156225-kak-tak-prezident-putina-v-jeneve-vstretili-neobychnymi-bilbordami-video.html

Ракурс

Саммит Байдена и Путина в Женеве встретили тремя необычными билбордами с вопросами.

Российскому лидеру напомнили об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, которое до сих пор не расследовано. Соответствующее видео с билбордами появилось на YouTube.





На кадрах с видео можно увидеть, что в Женеве установили три билборда с надписями «Навального отравили «Новичком», «До сих пор нет расследования», «Как так, президент Путин?». Это отсылка к художественному фильму «Три билборда вне Эббинга, Миссури», который рассказывает о женщине, что привлекла внимание к расследованию с помощью билбордов.

Билборды для Путина расположены на улице, где несколько дней назад граффити с Навальным нарисовал художник Джулиэн Баро.

Напомним, ранее мы сообщали, что саммит Байдена и Путина в Женеве начнется 16 июня под наблюдением охраны, она привлекла бронетехнику. Также в швейцарском городе продолжается акция в поддержку ЛГБТ-сообщества, которое притесняют в России.