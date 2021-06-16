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Ракурс
Путина в Женеве встретили необычными билбордами. Фото: Ракурс

Как так, президент — Путина в Женеве встретили необычными билбордами (ВИДЕО)

16 июн 2021, 16:28
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Саммит Байдена и Путина в Женеве встретили тремя необычными билбордами с вопросами.

Российскому лидеру напомнили об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, которое до сих пор не расследовано. Соответствующее видео с билбордами появилось на YouTube.

На кадрах с видео можно увидеть, что в Женеве установили три билборда с надписями «Навального отравили «Новичком», «До сих пор нет расследования», «Как так, президент Путин?». Это отсылка к художественному фильму «Три билборда вне Эббинга, Миссури», который рассказывает о женщине, что привлекла внимание к расследованию с помощью билбордов.


Билборды для Путина расположены на улице, где несколько дней назад граффити с Навальным нарисовал художник Джулиэн Баро.

Напомним, ранее мы сообщали, что саммит Байдена и Путина в Женеве начнется 16 июня под наблюдением охраны, она привлекла бронетехнику. Также в швейцарском городе продолжается акция в поддержку ЛГБТ-сообщества, которое притесняют в России.

Источник: Ракурс


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