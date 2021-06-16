Spice Girls. Фото: УНІАН

https://racurs.ua/ua/n156228-spice-girls-povernulysya-pislya-15-richnoyi-perervy-video.html

Ракурс

Spice Girls, легендарна жіноча група 1990-х, вирішила возз'єднатися, щоб випустити новий спільний трек, який називається Feed Your Love.

Група розпалася ще у 2008 році, але за роки свого існування дівчата отримали шалену популярність і випустили три альбоми. Відповідну пісню вже залили на YouTube.

Рішення возз'єднатися дівчата прийняли на честь 25-річчя групи. Попри те, що уривок їх пісні вже «гуляв» інтернетом, вони все ж вирішили дати їй нове дихання. Відомо, що в записі треку також візьме участь Вікторія Бекхем, яка вже давно відійшла від світу шоу-бізнесу та зосередилися на власному модному бренді одягу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Alyona Alyona продала пісню Galas зі свого нового однойменного альбому у форматі NFT за 7,7 тис. доларів.