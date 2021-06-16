Повторно підхопити COVID-19 можна вже через 3 місяці. Фото: РБК

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Вдруге захворіти коронавірусом можна вже навіть через три місяці.

Підхопити COVID-19 можна досить швидко навіть після важкої форми коронавірусу. В особливій групі ризику опинилися курці і люди з захворюваннями легенів. До такого висновку дійшли науковці, які проаналізували дані більш ніж 9 тис. осіб, які перехворіли коронавірусом у важкій формі. Про це пише University of Missouri School of Medicine.

За словами автора роботи Аднана Куриша, ризик повторного зараження склав 1%, проте середній час між першим і другим випадком інфекції становив менш як 3,5 місяці. Науковець стверджує, що досі не встановлена тривалість сформованого імунітету після одужання.

Також дослідники порівняли тяжкість перебігу хвороби після першого і другого інфікування. Виявилося, що при реінфекції ризики розвитку пневмонії, серцевої недостатності і гострого пошкодження нирок були нижче. Однак випадки смертності після повторного інфікування коронавірусом фіксувалися.

При цьому вищий ризик повторно захворіти на коронавірус у людей з астмою, курців та афроамериканців. Попри те, що дослідження демонструвало низький ризик повторного зараження COVID-19, не ясно, яка ймовірність реінфікування є у людей після легкого та помірного перебігу коронавірусної хвороби.

Нагадаємо, ірландські вчені встановили, що тромби у пацієнтів з коронавірусом можуть виникнути у 39 людей з 1 млн. Виявилося, що баланс між молекулою, що спричиняє згортання, яку називають фактором фон Віллебранда (VWF), і її білком-регулятором ADAMTS13 серйозно порушений у пацієнтів з важкою формою COVID-19.

Джерело: University of Missouri School of Medicine